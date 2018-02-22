Беларусь приняла все необходимые правовые акты для введения электронных автопаспортов - ЕЭК

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия уже приняли все необходимые правовые акты для перехода с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Армана Шаккалиева.

Эти нормативные акты позволят начать эксплуатацию в Евразийском экономическом союзе системы электронных автопаспортов, а также дадут возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам. В частности, в Беларуси и России уже определены национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО "Электронный паспорт", сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут оформлять паспорта.

По словам представителя ЕЭК, переход на электронные автопаспорта позволит упростить в Евразийском экономическом союзе оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемости на всех этапах эксплуатации автотранспорта.

"Введение электронных автопаспортов способствует формированию общей и достоверной базы данных, в которой национальные сегменты будут взаимодействовать и обмениваться сведениями через интегрированную информационную систему ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Появится возможность создать максимально полные истории "жизни" автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях".-0-