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Беларусь привлечет грант фонда E5P в 2 млн евро на строительство полигона твердых отходов

Экономика 07.06.2018 | 15:18
Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет грант фонда E5P в 2 млн евро на строительство полигона твердых отходов, сообщил сегодня журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

ЕБРР предоставляет государственный заем в размере до 5 млн евро новой компании по управлению твердыми отходами, которая будет создана Минским областным исполнительным комитетом для Пуховичского и Червенского районов. Кредит будет использован для финансирования внедрения современной системы управления твердыми отходами, охватывающей сбор и обращение с ТБО в этих районах.

Кредит будет софинансироваться грантом доноров на сумму до 2 млн евро из фонда E5P. "Через несколько недель мы подпишем второй элемент этого проекта - грант на 2 млн евро от нового фонда. И этот проект станет первым в Беларуси, который будет поддержан этим грантом. Подписание грантового соглашения ожидается в первой половине июля", - подчеркнул глава представительства ЕБРР.

По словам Александра Пивоварского, созданное предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью соответствовать европейским стандартам. Проект соответствует стратегии перехода ЕБРР к зеленой экономике, он поможет улучшить стандарты управления в коммунальном секторе. Предприятие будет спроектировано, построено и пущено в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах.

Техническая поддержка по подготовке проекта была оказана правительством Чехии.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) является многосторонним донорским фондом объемом 180 млн евро, которым управляет ЕБРР и который призван стимулировать инвестиции в области энергоэффективности в странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе шведского правительства в период его председательства в Европейском союзе (ЕС) в 2009 году.

E5P дополняет кредитное финансирование проектов по энергоэффективности, предоставляемые такими финансовыми учреждениями, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, KfW, Северная экологическая финансовая корпорация и Группа Всемирного банка. Участниками E5P являются ЕС и США, а также Армения, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Швеция, Украина и Беларусь.-0-

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Беларусь, отходы, строительство
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