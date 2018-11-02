Беларусь призывает страны СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает страны Содружества Независимых Государств включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, должен констатировать, что на экспертном уровне работа фактически зашла в тупик из-за разногласий о целесообразности включения в проект соглашения главы "Инвестиции". Очевидно, что инвестиционная деятельность не может рассматриваться как некая самоцель, это неотъемлемая часть любого экономического процесса", - отметил Сергей Румас.

В данном случае инвестиции выступают в качестве инструмента по продвижению услуг. "Поэтому раздел "Инвестиции" - это ключевой элемент соглашения, без которого вся конструкция теряет смысл", - обратил внимание премьер-министр.

В связи с этим Сергей Румас предложил на уровне глав правительств принять принципиальное решение о включении в проект соглашения этого раздела и двигаться дальше. "Иначе очень скоро нам с вами придется принимать другое принципиальное, но уже грустное решение - закрыть этот переговорный трек", - заметил он.

По словам Сергея Румаса, Беларусь, рассматривая СНГ в качестве одного из важнейших для себя региональных объединений, последовательно выступает за укрепление экономического потенциала Содружества, расширение торговых и производственных связей.

Такой подход подкрепляется конкретными результатами: за семь месяцев текущего года стоимостной объем взаимной торговли увеличился по сравнению с предыдущим годом на 15% ($102 млрд). Примерно в таком же размере выросли объемы экспорта и импорта (на 14,9% и на 15,1% соответственно). "Полагаю, что закреплению этой позитивной динамики будет способствовать продолжение выбранного нами курса на дальнейшее улучшение условий доступа производимых в странах СНГ товаров и услуг на общий региональный рынок", - сказал глава белорусского правительства. Серьезную динамику торговле в СНГ способен придать сектор услуг, но это невозможно без прогресса по соглашению о свободной торговле услугами, добавил Сергей Румас.

На протяжении последних лет приоритетом оставалась реализация решения Совета глав государств об адаптации СНГ к современным реалиям. "Многое уже сделано, но динамика мировых процессов такова, что нельзя почивать на лаврах, необходимо и дальше стремиться к тому, чтобы Содружество стало сильнее и привлекательнее для государств-участников", - резюмировал Сергей Румас.-0-

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