Беларусь продлевает временное лицензирование экспорта отдельных лесоматериалов за пределы ЕАЭС

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продлевает временное лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 января 2018 года №59, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Министерство лесного хозяйства согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии постановления.

Основные пункты постановления вступают в силу с 1 февраля 2018 года и действуют в течение шести месяцев.-0-