Беларусь продлила на полгода действие лицензирования экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 июня 2018 года №432, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Макулатура и отходы будут экспортироваться из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС по разовым лицензиям. Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с "Беллесбумпромом".

Эти меры не распространяются на экспорт из Беларуси макулатуры в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими странами ЕАЭС аналогичных мер. Также МИД проинформирует Исполком СНГ о принятии постановления.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.-0-