Беларусь продлила на полгода лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров продлевает временное лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением правительства от 18 июля 2018 года №541, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно постановлению экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполком СНГ о принятии настоящего постановления.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после его официального опубликования. Документ действует в течение 6 месяцев.-0-