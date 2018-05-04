4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает вопрос сотрудничества с Фондом Шелкового пути, сообщил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с китайскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прорабатывается сотрудничество с Фондом Шелкового пути. Эта перспектива очень важная - сотрудничество с финансовым институтом, который специализируется на прямых инвестициях, особенно, что касается долгосрочных совместных проектов", - отметил Михаил Мясникович. Важно и то, что он действует по принципу работы западных инвестиционных фондов.
Белорусской стороной также ведутся переговоры о реализации проектов на территории Беларуси с привлечением средств фонда "Китай-Евразия".
Между Министерством финансов, ОАО "АСБ Беларусбанк" и CITIC Construction подписано соглашение о взаимодействии по созданию Китайско-белорусского инвестиционного фонда. Реализация этого соглашения будет способствовать успешному продвижению совместных проектов.-0-
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