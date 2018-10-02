Беларусь проведет переговоры по седьмому траншу кредита ЕФСР на текущей неделе

2 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь проведет переговоры по седьмому траншу кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на текущей неделе. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске начинает работу мониторинговая группа ЕФСР. "В рамках мониторинговой группы мы проведем переговоры по седьмому траншу", - сказал министр.

Что касается шестого транша, то решение по нему совет фонда будет принимать в заочном режиме. "Необходимые материалы его членам поступили", - проинформировал Максим Ермолович. Он добавил, что Беларусь "имеет достаточно четкое представление о сроках его получения".

Как сообщалось, Беларусь должна получить шестой траншеи кредита ЕФСР в ближайшее время.

В первой половине 2015 года страна подала заявку на новый кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-