Беларусь проведет с RailLeasing переговоры о предоставлении в Казахстане товаров в лизинг

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проведет с казахстанской компанией RailLeasing переговоры о предоставлении белорусских товаров в лизинг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 марта 2018 года №204, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Постановлением одобрен проект договора между правительством Беларуси и товариществом с ограниченной ответственностью RailLeasing (Казахстан) о предоставлении в Казахстане товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с RailLeasing по проекту договора. При этом разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Минпром также уполномочен на подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Белвнешэкономбанк определен банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели. Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-