27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Владимир Амарин, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) в июне подписали соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Таким образом, Беларусь получает возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая. "Рейтинг мы должны получить где-то до конца лета", - сказал Владимир Амарин.

Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси. По словам министра, в июле представители агентства посетят Беларусь. "После этого будет присвоение рейтинга. А потом уже соответствующая процедура получения разрешения регулятором", - пояснил Владимир Амарин. Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 года или в начале 2019 года.-0-