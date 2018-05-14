Беларусь рассчитывает договориться с Россией о формуле цены на газ до 1 июля 2019 года - Семашко

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает договориться с Россией о формуле цены на газ до 1 июля 2019 года, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда будет официально объявлен состав правительства Российской Федерации, понятно будет, с кем работать, мы эти переговоры возобновим. Время пока позволяет - мы должны к 1 июля 2019 года определить формулу ценообразования и траекторию, как мы будем двигаться к близкой цене газа", - отметил Владимир Семашко.

Вице-премьер пояснил, что Беларусь заинтересована, чтобы цена на газ для Беларуси была привязана к российской. Сейчас страна получает газ по формуле с учетом цены для Ямало-Ненецкого округа РФ. В целом эта формула устраивает, но ее надо оптимизировать, считает Владимир Семашко. "Задача стоит в том, что мы должны прийти на границе (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) к близким ценам на газ. Ради этого мы шли в Евразийский экономический союз", - сказал он.

Отвечая вопрос о том, как на переговорный процесс может повлиять смена визави в российском правительстве, Владимир Семашко отметил, что будет "некий момент адаптации, привыкания". Он напомнил, что имел дело со многими вице-премьерами в российском правительстве, переговорный процесс бывает достаточно сложным, однако достигнутые договоренности выполнялись. "Думаю, найдем общий язык и с новым визави", - резюмировал Владимир Семашко.-0-