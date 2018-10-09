Беларусь рассчитывает к 1 июля 2019 года договориться с Россией по цене на газ до 2025 года

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает к 1 июля 2019 года договориться с Россией по цене на газ, которая будет действовать в 2020-2024 годах. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич журналистам на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время во исполнение поручений вице-премьеров двух стран созданы рабочие группы Российской Федерацией и Беларусью с привлечением профильных министерств, которые должны подготовить предложения по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года. Там же могут быть рассмотрены вопросы формирования цены на природный газ на 2020-2024 годы, пока на начальной стадии организована эта работа", - сказал Виктор Каранкевич.

С учетом ранее достигнутых договоренностей это необходимо сделать до 1 июля 2019 года.-0-