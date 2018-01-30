Беларусь рассчитывает на активизацию инвестиционного сотрудничества с ЕС - Кобяков

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на активизацию инвестиционного сотрудничества с Европейским союзом, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с Европейским комиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"С приходом в нашу страну Европейского инвестиционного банка мы рассчитываем, что наше сотрудничество, прежде всего инвестиционное, будет значительно активизировано", - сказал Андрей Кобяков.

Для страны также важна поддержка белорусских проектов в сфере энергоэффективности, охраны окружающей среды, развития малого и среднего бизнеса. "Хорошо зарекомендовали себя действующие отраслевые диалоги по вопросам экономики и финансов, торговли, таможни, охраны окружающей среды. Рассчитываем на распространение в перспективе этой практики и на другие области нашего взаимодействия", - добавил глава правительства.

Премьер-министр констатировал, что отношения Беларуси с Европейским союзом развиваются достаточно продуктивно. За 11 месяцев 2017 года товарооборот с ЕС составил почти $13 млрд. Белорусский экспорт в ЕС вырос на 32% до $7 млрд, импорт увеличился на 21%.

Андрей Кобяков также выразил Йоханнесу Хану признательность за содействие в проведении в октябре 2017 года Белорусско-европейского экономического форума в Люксембурге. Беларусь рассчитывает, что этот опыт станет основой для регулярного проведения подобных мероприятий.-0-