Беларусь рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие с Huawei - Кобяков

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие с компанией Huawei. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с председателем совета директоров китайской компании Huawei Гуо Пином, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков во время встречи

Андрей Кобяков отметил, что компания Huawei не только осуществляет поставку оборудования в Беларусь, но и обеспечивает внедрение своих проектов, занимаясь у нас научными исследованиями и обучением белорусских студентов в Китайской Народной Республике.

"Надеемся, что накопленный опыт и перспективы сотрудничества сыграют важную роль как в развитии информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, так и в укреплении дружбы между нашими странами. Правительство Беларуси рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие и профессиональное сотрудничество", - сказал премьер-министр.

Гуо Пин во время встречи

Он подчеркнул, что в Беларуси взят курс на построение IT-страны и новый уровень развития посредством цифровой трансформации экономики. Изменения с использованием современных технологий должны произойти во всех сферах экономической деятельности и на всех уровнях государственного управления. "Это трудоемкая и амбициозная задача. Свой вклад в реализацию наших планов может внести компания Huawei, - отметил глава белорусского правительства.

Гуо Пин подтвердил, что в сфере информационно-коммуникационных технологий у сторон есть перспективы для тесного сотрудничества.-0-