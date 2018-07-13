Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с МВФ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с главой миссии МВФ в Беларуси Жаком Миньяном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы макроэкономической стабильности экономики, поддержки частного сектора, реструктуризации госпредприятий, а также приоритетные направления взаимодействия на предстоящий среднесрочный период.

Василий Матюшевский поблагодарил МВФ за помощь в проекте по формированию рынка проблемных активов и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с фондом.

Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Жаком Миньяном работает в Беларуси с 9 по 13 июля. Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране.-0-