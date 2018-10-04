Беларусь рассчитывает на долгосрочный эффект от участия в выставке в Шанхае - Терентьев

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на большой долгосрочный эффект от участия в

международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае. Об этом заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления Азии, Австралии и Океании белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Терентьев.

Он подчеркнул, что представление масштабной национальной экспозиции Беларуси является в том числе одной из мер по наращиванию белорусских поставок на китайский рынок. Представитель МИД напомнил о задаче увеличить к 2020 году экспорт в Китай до $1,5 млрд. "Задача амбициозная, но реальная, - сказал начальник управления. - Мы рассчитываем на динамичный рост этого показателя".

China International Import Expo будет организована в самом большом в мире выставочном комплексе Шанхая. Предполагается, что количество специализированных покупателей достигнет 150 тыс. Национальный центр маркетинга МИД выступает организатором белорусской экспозиции, которая будет представлена в двух тематических блоках. Национальный павильон разместится на площади 136 кв.м, а зона предприятий составит 642 кв.м.-0-