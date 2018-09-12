Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕБРР при реконструкции аварийных мостов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского банка реконструкции и развития при реконструкции аварийных мостов, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на встрече с делегацией Совета директоров ЕБРР, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Благодаря полноформатной стратегии сотрудничества с банком в этом году мы подписали кредитное соглашение по финансированию проекта реконструкции автомобильной дороги Р80, а также начали подготовку проекта по реконструкции аварийных мостов и путепроводов республиканского значения", - сказал Владимир Кухарев. Финансовая поддержка ЕБРР этого проекта позволила бы оперативно проделать работу.

Продолжается подготовка пилотного проекта модернизации автодороги М10 на условиях государственно-частного партнерства. "ЕБРР был первым, кто откликнулся на нашу просьбу поддержать, в том числе финансово, становление в Беларуси механизмов государственно-частного партнерства. Белорусская сторона тщательно подходит к подготовке данного проекта, так как его результаты лягут в основу дальнейшего развития ГЧП в стране", - подчеркнул вице-премьер.

Беларусь готова обсуждать с ЕБРР ряд новых инвестпроектов, при реализации которых возможно привлечение грантов Регионального фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии. В частности, это проект по повышению энергоэффективности жилищного фонда в Минске, где грантовые ресурсы могут составить около 5 млн евро, а также модернизация объектов водного хозяйства в семи городах с привлечением порядка 12 млн грантовых средств.

"Мы нацелены на дальнейшее развитие взаимодействия с ЕБРР и расширение операций банка в Беларуси как за счет новых направлений и форматов совместной работы, так и путем наращивания объемов финансирования по уже имеющимся проектам", - заверил Владимир Кухарев.

Руководитель группы Совета директоров ЕБРР, директор банка от Нидерландов, Монголии, Македонии, Армении и Китая Франс Викерс отметил, что делегация уже успела провести ряд плодотворных встреч, в том числе в Минэкономики и Нацбанке. Он подтвердил, что ЕБРР нацелен на развитие сотрудничества с Беларусью.-0-