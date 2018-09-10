Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с ЕБРР - Дмитрий Крутой

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой на встрече с директором ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана Сергеем Веркашанским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Дмитрий Крутой поздравил Сергея Веркашанского с назначением на должность и выразил уверенность, что с учетом уже накопленного опыта работы конструктивное партнерство Беларуси с ЕБРР продолжится. Министр также отметил заинтересованность республики в увеличении инвестиционного портфеля ЕБРР в стране.
Встреча состоялась в преддверии официального визита в Беларусь представителей совета директоров ЕБРР, который продлится по 14 сентября. Во время визита запланированы встречи в белорусском правительстве, Национальном банке, а также непосредственно с клиентами ЕБРР.
Сергей Веркашанский приступил к обязанностям директора ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана с 1 июля.-0-
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