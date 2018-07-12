12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на расширение производственной кооперации с Сербией, сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев на встрече руководителей загранучреждений Беларуси с представителями предприятий в БелТПП, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сербия заинтересована в сотрудничестве, развитии отношений по всем направлениям. Что касается торговли, то традиционно это техника. У нас есть сборочные производства в Сербии тракторов, автобусов, сейчас собираются пожарные машины для нужд МЧС Сербии. Мы наметили в сотрудничестве кооперационную линию", - рассказал Валерий Брылев.
В проработке также создание сборочного производства комбайнов и открытие торговых домов.
Товарооборот Беларуси и Сербии в 2017 году составил около $240 млн, и в этом году белорусский экспорт продолжает расти. Действует соглашение о свободной торговле между Беларусью и Сербией - это хорошая основа для активизации сотрудничества, считает посол.
Валерий Брылев отметил, что у Беларуси и Сербии традиционно хорошие политические отношения. "Планируется визит в этом году Президента в Сербию, если будут хорошие наработки", - сказал он.-0-
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