12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на расширение производственной кооперации с Сербией, сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев на встрече руководителей загранучреждений Беларуси с представителями предприятий в БелТПП, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сербия заинтересована в сотрудничестве, развитии отношений по всем направлениям. Что касается торговли, то традиционно это техника. У нас есть сборочные производства в Сербии тракторов, автобусов, сейчас собираются пожарные машины для нужд МЧС Сербии. Мы наметили в сотрудничестве кооперационную линию", - рассказал Валерий Брылев.

В проработке также создание сборочного производства комбайнов и открытие торговых домов.

Товарооборот Беларуси и Сербии в 2017 году составил около $240 млн, и в этом году белорусский экспорт продолжает расти. Действует соглашение о свободной торговле между Беларусью и Сербией - это хорошая основа для активизации сотрудничества, считает посол.

Валерий Брылев отметил, что у Беларуси и Сербии традиционно хорошие политические отношения. "Планируется визит в этом году Президента в Сербию, если будут хорошие наработки", - сказал он.-0-