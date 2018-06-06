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Беларусь рассчитывает на рост активности индийского бизнеса в реализации совместных проектов

Экономика 06.06.2018 | 12:26
Во время встречи
Во время встречи

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на рост активности индийского бизнеса в реализации совместных проектов. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на встрече с делегацией Конфедерации индийской промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер отметил, что политические и парламентские контакты Беларуси и Индии в своем развитии несколько опережают взаимодействие на уровне деловых кругов. Михаил Мясникович выразил надежду, что визит делегации будет способствовать активизации бизнеса. "У нас есть все для того, чтобы бизнес-сообщества работали более эффективно: политическая воля, нормативное правовое обеспечение и конкретные проекты", - сказал председатель Совета Республики.

Он предложил индийским бизнесменам обсудить вопросы, касающиеся сотрудничества по целому ряду направлений, которые представляют взаимный интерес. Речь идет, например, о машиностроении, фармацевтике, текстильной промышленности, военно-технической сфере.

У Беларуси и Индии исторически сложился высокий уровень дружественных отношений на политическом треке, между народами двух стран. Михаил Мясникович напомнил, что в сентябре 2017 года Индию с визитом посетил Президент Беларуси. Тогда были приняты серьезные решения политического уровня, подписан ряд соглашений, регулирующих торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В делегацию вошли представители крупнейших индийских компаний - потенциальных инвесторов в совместные производственные проекты. Бизнесмены 5 июня посетили строительную площадку мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" в поселке Болбасово. Они высоко оценили инвестиционный потенциал проекта.-0-

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Беларусь, инвестиции, Индия, проект
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