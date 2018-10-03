Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение товарооборота - Ляшенко

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота, а также расширение контактов с японским бизнесом. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сегодня на встрече с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураямой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложившийся товарооборот (по итогам семи месяцев текущего года - $81,5 млн) совершенно не отражает потенциал, который мы могли бы реализовать. Объем прямых инвестиций тоже, на мой взгляд, критически мал", - отметил Игорь Ляшенко.

Во время встречи

По словам вице-премьера, в программе действий правительства будет заложен ориентир на повышение эффективности работы промышленного сектора, его экспортного потенциала. С учетом этого возможно расширение контактов с японским бизнесом.

Делегация из Японии во время визита в Беларусь проводит встречи в правительстве и с бизнес-кругами, знакомится с промышленными предприятиями и Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень". "Зная авторитет вашей организации, готов оказывать содействие, чтобы продвигать реальные совместные проекты", - подчеркнул Игорь Ляшенко.

Сигэру Мураяма отметил, что экономики Беларуси и Японии схожи - страны не обладают большими запасами полезных ископаемых, ориентированы на экспорт, развивают различные сектора промышленности, в том числе машиностроение. В Японии также знают о быстрых темпах развития в Беларуси сферы IT.

Сигэру Мураяма

Кроме того, японскому бизнесу Беларусь интересна как страна с выгодным географическим положением: она находится между Российской Федерацией и странами Европейского союза, что дает возможность рассматривать будущие перспективы развития как важной площадки на пересечении торговых путей, полагает президент РОТОБО.

Сигэру Мураяма выразил надежду, что нынешний визит японской делегации в Беларусь послужит развитию двусторонних экономических отношений. "В настоящее время у нас очень мало информации о промышленности и предприятиях Беларуси, мы считаем, что необходимо увеличить число взаимных посещений путем проведения различных форумов, конференций, переговоров. Нужно увеличить обмен информацией между нашими странами. РОТОБО со своей стороны готово приложить все возможные усилия для оказания поддержки в этом процессе", - резюмировал он.

Игорь Ляшенко и японская делегация

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) - единственная в Японии организация, уполномоченная оказывать содействие развитию экономических связей со странами СНГ. В РОТОБО входят около 200 членов, в том числе торговые, страховые компании, предприятия различных отраслей промышленности, банки, промышленные ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, а также местные органы самоуправления.-0-

Фото Оксаны Манчук