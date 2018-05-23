23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с делегацией послов по особым поручениям стран Европейского союза по делам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

В стране придается большое значение развитию IT-технологий, в конце 2017 года был принят декрет о развитии цифровой экономики. "Мы очень рассчитываем на сотрудничество со странами Евросоюза, которые имеют хорошие позиции в плане цифровой экономики, - сказал вице-спикер. - Очень бы хотелось, чтобы страны, такие как Беларусь, с переходной экономикой, в самые короткие сроки реализовали у себя опыт, который имеют европейцы".

Болеслав Пирштук проинформировал, что Беларусь готовит на сессию ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики. Документ нацелен в том числе на усиление экономической составляющей в отношениях стран региона ОБСЕ.

Развитие отношений с ЕС - одно из стратегических направлений для Беларуси. Во время встречи он подробно остановился на экономическом векторе. Болеслав Пирштук отметил, что товарооборот Беларуси со странами ЕС вырос практически на 30%. Вице-спикер подчеркнул, что это хороший сигнал, который служит подтверждением, что сотрудничество развивается в верном направлении. Касаясь перспектив, Болеслав Пирштук обозначил заинтересованность Беларуси в европейских технологиях и инвестициях. В том числе на законодательном уровне в стране принимаются меры для создания благоприятных условий для инвесторов.

Он обратил внимание, что у Беларуси и Евросоюза достаточно много проектов, которые находятся в проработке. Белорусская сторона заинтересована в увеличении их числа и ускорении сроков реализации.

Желание дипломатов посетить белорусский парламент здесь расценивают как хороший, позитивный момент. "У нас, мне кажется, есть о чем поговорить", - убежден Болеслав Пирштук.

Во время встречи с дипломатами он предложил обсудить современные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются в том числе страны ЕС. Вице-спикер напомнил об инициативе Президента Беларуси "Хельсинки-2", которая призвана помочь продвинуться в решении этих проблем.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД Польши Ян Хофмокль отметил, что такие визиты важны в том числе для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес, налаживания конструктивного диалога. Посол по особым поручениям МИД Швеции Анна Вестерхольм добавила, что дипломаты хотели бы изучить позицию, приоритеты Беларуси с тем, чтобы впоследствии рассказать о них в своих странах.-0-