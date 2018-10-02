Беларусь рассчитывает на транспортные и логистические проекты с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты ратифицировали сегодня статьи Соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В сотрудничестве с ним Беларусь рассчитывает на реализацию транспортных и логистических проектов, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович

Министр отметил, что все процедуры, необходимые для того, чтобы Беларусь стала полноправным членом АБИИ, должны пройти до конца года. После этого у страны появится возможность подавать заявки на финансирование в соответствие с регламентом работы банка. Самой актуальной перспективой сотрудничества с АБИИ он назвал транспорт, транспортную инфраструктуру и производственно-логистическую сферу.

Азиатский банк финансирует инфраструктурные проекты, а также те, что касаются сферы энергетики, дорожного строительства. Актуальность их для Беларуси высока, особенно в связи с реализацией инициативы "Один пояс и один путь".

Максим Ермолович рассказал об условиях членства Беларуси в АБИИ. "Мы подписаны на 641 акцию банка. Это $64,1 млн. Наш денежный взнос должен составить 20% от этой суммы - чуть более $12 млн. Перечисление будет осуществляться пятью ежегодными траншами по $2,56 млн. Это даст нам возможность в течение пяти лет исполнить свои обязательства по денежному взносу. Первый транш будет перечислен в 2019 году", - проинформировал он.

После получения квоты на объем участия Беларусь сможет воспользоваться финансированием АБИИ. "Чаще всего вырабатывается стратегия, формируются проекты, направления работы. В рамках этой работы будет выработан объем кредитных ресурсов, на которые Беларусь может претендовать. Это будет значительно превышать объем нашего взноса в банк", - обратил внимание Максим Ермолович.

Сегодня на открытии осенней сессии Палата представителей рассмотрела 12 вопросов. В первом чтении депутаты рассмотрели поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об обращении с отходами, а также в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Во втором чтении - законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы о транспортно-экспедиционной деятельности, об электронном документе и электронной цифровой подписи. Второе чтение предстоит также поправкам в Гражданский процессуальный кодекс и законопроекту о производстве и обращении органической продукции.

Депутаты ратифицировали ряд международных договоров, в том числе межправительственные белорусско-турецкие соглашения о международных комбинированных перевозках грузов и о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций.-0-