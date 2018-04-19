19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает отправить первую партию мяса птицы в Китай до середины 2018 года, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

Для обсуждения поставок мяса птицы китайская делегация во главе с заместителем министра Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посещает Беларусь с 18 по 21 апреля. По итогам визита Беларусь рассчитывает получить допуск для начала поставок мяса птицы на китайский рынок.

"До середины года планируем поставить первую партию мяса птицы", - сообщил Алексей Богданов. Уже ведутся переговоры по предконтрактной подготовке с китайским бизнесом.

Планируется, что поставки начнут пять птицефабрик, в их числе "Дружба", агрокомбинат "Дзержинский", "Серволюкс", Витебская бройлерная птицефабрика. Во время нынешнего визита китайская делегация посетит птицефабрику "Дружба" и агрокомбинат "Дзержинский". Как ожидается, по итогам этих инспекций Беларусь официально получит допуск для поставок мяса птицы на китайский рынок.

Беларусь ежегодно отправляет на экспорт около 150 тыс. т мяса птицы, но экспортный потенциал больше, считают в Минсельхозпроде. "Мы готовы и 50 тыс. т, и 100 тыс. т отправить на китайский рынок - как будет востребовано. Но вместе с тем хочу отметить, что Китай сам очень много производит мяса птицы, поэтому разговор идет о некоторых сегментах - не целиком тушка, а именно разделка, готовая продукция", - пояснил Алексей Богданов.

По итогам 2017 года Беларусь поставила сельхозпродукции на $15 млн. На этот год подписаны контракты на экспорт белорусской продукции на $100 млн - это молочная продукция, мясо, желатин.-0-