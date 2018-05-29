Беларусь рассчитывает получить шестой транш ЕФСР до конца II квартала

29 мая, Мир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает получить шестой транш ЕФСР до конца второго квартала. Об этом сообщил начальник главного управления государственного долга Министерства финансов Беларуси Андрей Белковец, выступая во время Дня финансовых институтов Беларусбанка, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист напомнил, что в 2018 году Беларуси необходимо погасить $3,6 млрд государственного долга, из них $2,4 млрд - из недолговых источников (сюда входят пошлины от экспорта нефти и нефтепродуктов, а также пошлины от экспорта калийных удобрений). В эту сумму вошел и резерв в $0,8 млрд, который был создан в прошлом году и пошел на погашение выпуска евробондов в январе 2018 года. "Из долговых источников мы привлечем $1,2 млрд, из которых $600 млн - выпуск евробондов, который мы осуществили в феврале, $400 млн - привлечение средств на внутреннем рынке. Оставшиеся $200 млн - это транш ЕФСР, который мы ожидаем до конца этого квартала", - сказал Андрей Белковец.

Представитель Минфина добавил, что сейчас решаются последние технические вопросы с фондом.

Переговоры с ЕФСР прокомментировал журналистам и заместитель министра финансов Юрий Селиверстов. "Работа ведется, не могу сказать, что в этом плане есть какие-то непреодолимые трудности. Наши коллеги из фонда предлагали нам ряд новых параметров довключить, чтобы продолжить реализацию программы. Эти параметры обсуждаются. Думаю, что до конца года мы кредитную программу с ЕФСР закроем", - заявил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли Беларусь до конца года разместить облигации на рынке Китая, Юрий Селиверстов отметил, что в этом направлении также ведется работа. "Есть определенная процедура - нам надо получить китайский рейтинг. И сейчас процесс подготовки документов для его получения в финальной стадии. Думаю, во время предстоящего визита главы государства в Китай эти договоренности будут завершены", - сказал он. По его словам, после получения рейтинга Беларусь начнет рассматривать варианты размещения облигаций.

Как сообщалось, ЕФСР должен перечислить Беларуси $2 млрд в 2016-2018 годах. Средства планируется предоставить семью траншами, пятый транш в $200 млн поступил в бюджет Беларуси 25 октября 2017 года. Беларусь рассчитывала получить шестой транш до конца весны.

День финансовых институтов Беларусбанка прошел сегодня в Мирском замке. Мероприятие приурочено к выходу финансовой отчетности по международным стандартам за 2017 год. Основная его цель - довести до иностранных партнеров и клиентов информацию об итогах деятельности банка за прошлый год. В мероприятии приняли участие около 80 представителей финансовых институтов и страховых компаний, в том числе из Германии, России, Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Польши, Китая и других стран, а также представители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.-0-