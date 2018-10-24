Беларусь рассчитывает привлечь Азиатский банк инфраструктурных инвестиций к софинансированию проектов

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские сенаторы ратифицировали сегодня статьи соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Представляя законопроект парламентариям, заместитель министра финансов Юрий Селиверстов отметил, что Беларусь рассчитывает привлечь АБИИ к софинансированию проектов с другими международными финансовыми институтами, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь, по словам замминистра, рассчитывает в полной мере воспользоваться финансовыми возможностями АБИИ. "Находясь на западной границе экономического пояса Шелкового пути, мы намерены с привлечением ресурсов банка развивать транспортное, энергетическое, производственно-логистическое направление. Рассчитываем привлечь АБИИ к софинансированию проектов с другими международными финансовыми институтами", - рассказал Юрий Селиверстов.

Ратификация статей соглашения позволит Беларуси до конца года завершить внутригосударственные процедуры для вступления в АБИИ и стать его полноправным членом. "Присоединение Беларуси имеет важное значение как для национальной экономики, так и для активизации участия страны в глобальных проектах", - отметил в беседе с журналистами председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов.

После ратификации у Беларуси появится возможность подавать заявки на финансирование в соответствии с регламентом работы банка. Проекты могут касаться создания или модернизации действующих транспортных коридоров, логистической и энергетической инфраструктуры, производственного направления, в том числе на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Беларусь сможет воспользоваться новыми финансовыми стимулами для координирования инициатив проекта "Один пояс, один путь", укрепить позицию и доверие во взаимодействии с Китаем. При этом условия предоставления финансов этим АБИИ соответствуют лучшим мировым стандартам, обратил внимание Сергей Рахманов.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций учрежден в 2015 году по инициативе Китая. Его уставный капитал составляет около $100 млрд. За время своего существования АБИИ профинансировал 24 проекта на $4,5 млрд. В планах банка на ближайшие годы увеличить среднегодовой объем кредитования до $4-6 млрд, а в последующем - до $10-15 млрд. АБИИ создан для объединения стран с целью решения сложных инфраструктурных вопросов в Азии и за ее пределами. Штаб-квартира банка находится в Пекине. Крупнейшие акционеры Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - Китай, Индия и Россия. В настоящее время в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций представлены 84 страны.-0-