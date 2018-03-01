1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать в этом году не менее 9 млн т зерна, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.
"Не менее 9 млн т зерновых культур мы должны получить, 1,2 млн т картофеля, около 5 млн т сахарной свеклы, 780 тыс. т рапса. У нас поставлены планы получения урожайности по всем сельскохозяйственным культурам, но в основу ложится не только вал, главная задача - чтобы тот урожай, который мы получим, принес деньги, за которые мы могли бы в дальнейшем развиваться", - подчеркнул замминистра.
При этом Владимир Гракун отметил, что продолжается накопление минеральных удобрений. "Те объемы, которые сегодня накоплены, выше уровня прошлого года по всем направлениям - по азотным, фосфорным и калийным", - добавил он.
Также замминистра обратил внимание, что в стране продолжится работа диверсификации экспорта, в том числе и продукции растениеводства. "Любое государство нацелено на то, чтобы обеспечить продукцией растениеводства свое население и иметь излишки на продажу. Основные направления по экспорту у нас - картофель, овощи и плоды", - заключил Владимир Гракун.-0-
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