1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать в этом году не менее 9 млн т зерна, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не менее 9 млн т зерновых культур мы должны получить, 1,2 млн т картофеля, около 5 млн т сахарной свеклы, 780 тыс. т рапса. У нас поставлены планы получения урожайности по всем сельскохозяйственным культурам, но в основу ложится не только вал, главная задача - чтобы тот урожай, который мы получим, принес деньги, за которые мы могли бы в дальнейшем развиваться", - подчеркнул замминистра.

При этом Владимир Гракун отметил, что продолжается накопление минеральных удобрений. "Те объемы, которые сегодня накоплены, выше уровня прошлого года по всем направлениям - по азотным, фосфорным и калийным", - добавил он.

Также замминистра обратил внимание, что в стране продолжится работа диверсификации экспорта, в том числе и продукции растениеводства. "Любое государство нацелено на то, чтобы обеспечить продукцией растениеводства свое население и иметь излишки на продажу. Основные направления по экспорту у нас - картофель, овощи и плоды", - заключил Владимир Гракун.-0-