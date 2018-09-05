Беларусь рассчитывает в 2018 году получить около 6,2 млн т картофеля и 1,8 млн т овощей

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает в 2018 году во всех категориях хозяйств получить около 6,2 млн т картофеля, 1,8 млн т овощей и 534 тыс т пловов и ягод, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

Собранный урожай позволит не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать продукцию. Организации уже приступили к сбору овощей и фруктов. Минсельхозпрод в адрес МАРТ и главного управления потребительского рынка Мингорисполкома направил информацию о производителях, у которых торговые предприятия могут приобрести сельскохозяйственную продукцию.

"Урожайность по многим культурам выше прошлогоднего уровня. В частности, ожидаем богатый урожай яблок", - сказала Татьяна Карбанович.

/Будет дополнено/.-0-