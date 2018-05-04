Беларусь рассчитывает выйти на внутренний финрынок Китая с суверенными облигациями до конца года

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает выйти на внутренний финансовый рынок Китая с суверенными облигациями до конца 2018 года. Об этом сегодня китайским журналистам сообщил министр финансов Владимир Амарин, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Амарин назвал одним из важных направлений работы Минфина планируемый выход на внутренний финансовый рынок Китая с выпуском суверенных облигаций Беларуси в виде панда-бондов. "Сегодня работаем с китайскими рейтинговыми агентствами над получением китайского рейтинга. Думаю, что если до конца текущего года мы его получим и будет положительное решение Народного банка Китая, то до конца 2018 года либо в начале будущего мы сможем впервые выйти на китайский внутренний финансовый рынок", - сказал министр.

В 2018 году Беларусь завершает процедуру присоединения к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. "Думаю, что к концу года мы вступим в его члены", - отметил Владимир Амарин.

В целом Беларусь заинтересована перейти к более активному инвестиционному сотрудничеству. Прорабатываются проекты по созданию Китайско-белорусского инвестиционного фонда. С белорусской стороны в этом будет участвовать ОАО "АСБ Беларусбанк", с китайской - CITIC Construction. Первоначальный объем инвестиций планируется в $50 млн.-0-