29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, где рассматривается программа деятельности правительства на 2018-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, для вступления в организацию еще необходимо согласовать позиции с Европейским союзом и США.

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