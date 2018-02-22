22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

"21 февраля состоялся прайсинг, размещено $600 млн на 12 лет под ставку 6,2%. Более подробные комментарии будут озвучиваться после финализации сделки и расчетов", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 февраля Беларусь начала road show евробондов в США и Европе. Организаторами размещения еврооблигаций выступали Citi и Raiffeisen Bank International AG, соорганизатором - Банк развития Беларуси.

В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в объеме $1,4 млрд. Евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.-0-