1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 апреля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 марта 2018 года № 225, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $119,5 до $111,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $65,7 до $61,2 за 1 т, на товарные бензины - с $35,8 до $33,4 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $33,4 за 1 т (была $35,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были также снижены.-0-