Беларусь с подписанием декрета о цифровой экономике становится в ИТ-сфере аналогом Сингапура - Мясникович

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с подписанием декрета о цифровой экономике становится в ИТ-сфере своего рода аналогом Сингапура. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"С подписанием декрета "О развитии цифровой экономики" Беларусь становится в ИТ-сфере своего рода аналогом Сингапура, играющего огромную роль в глобальных финансах. Создаются беспрецедентные условия для развития ИТ-индустрии, привлечения в нашу страну крупнейших международных корпораций, как модно говорить, "акул" финансового рынка. Мы рассчитываем на формирование прочного доверия наших потенциальных партнеров, значительный рост их интереса к работе в Беларуси", - сказал Михаил Мясникович.

Он выразил уверенность в том, что эффект от подписанных декретов (о предпринимательстве и о цифровой экономике) будет весомым и, самое главное, ощутимым для белорусской экономики и для каждого белоруса. "Расширение спектра и объемов работ в ИТ-сфере - это дополнительная валютная выручка, новые высокоинтеллектуальные рабочие места с высокой добавленной стоимостью, развитие сферы услуг с низкой материало- и энергоемкостью", - отметил председатель Совета Республики.

Цифровизация направлена на все сферы деятельности: промышленность, банковский сектор, медицину, образование, науку и другие. "Сейчас все чаще говорят о применении технологии "блокчейн". Не исключено, что в среднесрочной перспективе ее можно будет использовать и в законодательстве. На первом этапе - для автоматического анализа законодательной базы и исключения дублирования отдельных норм, а в последующем - для того, чтобы автоматизировать и сам процесс исполнения законов. Такие подходы сегодня активно обсуждают не только в Беларуси, но и других странах, например, в России. Речь идет об исполнении норм законодательства без вмешательства человека, автоматически - с помощью специфических смарт- и других "умных" контрактов. Все это значительно упростит работу с законами, сделает этот процесс открытым и прозрачным. При этом минимизируются человеческий фактор, злоупотребления и т.д. Пока это еще идеи, над которыми необходимо серьезно работать и не впадать в иллюзию, что все уже решено и завтра будет "светлое будущее". Предстоит огромная целенаправленная и во многом неизвестная работа", - подчеркнул Михаил Мясникович.

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