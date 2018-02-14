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Беларусь считает Турцию одним из важнейших партнеров - Кобяков

Экономика 14.02.2018 | 17:54
Андрей Кобяков
Андрей Кобяков

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает Турцию одним из важнейших партнеров, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Турция - один из важнейших партнеров Беларуси в мире и на Ближнем Востоке. Мы рассматриваем Турцию в качестве опорной площадки для наращивания экономического присутствия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Беларусь в свою очередь имеет все условия, чтобы стать для турецких компаний плацдармом по размещению логистических центров и производственных предприятий, ориентированных на рынок Евразийского экономического союза и СНГ", - сказал Андрей Кобяков.

В Беларуси успешно работают более 300 субъектов хозяйствования с участием капитала из Турции. "Белорусские и турецкие бизнесмены настроены совершенствовать формы сотрудничества, переходя от простой торговли к промышленной кооперации, созданию производств, совместному освоению рынков третьих стран", - отметил глава белорусского правительства.

Сегодня в Минске премьер-министры обсудили наращивание темпов торгово-экономического сотрудничества, а также перспективы взаимодействия в научно-технической сфере, образовании, в сфере культуры и спорта. Андрей Кобяков выразил надежду, что по итогам Белорусско-турецкого делового форума, который состоится 15 февраля, будет старт новым двусторонним проектам.

Нынешний визит Бинали Йылдырыма, который проходит 14-15 февраля, является первым в истории белорусско-турецких отношений официальным визитом главы правительства Турции в Беларусь.-0-

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Беларусь, Кобяков, Турция
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