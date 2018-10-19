Беларусь снимает запрет на ввоз кормов из ряда российских регионов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снимает запрет на ввоз кормов и кормовых добавок из ряда российских регионов. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Поскольку на протяжении более чем 12 месяцев на территории Архангельской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областей Российской Федерации не было зарегистрировано новых случаев заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода с 19 октября частично отменяет действия указаний по запрету на поставки свинины из этих регионов. Запреты вводились в разное время - с 2015 по 2017 год.

Согласно информации ведомства, речь идет о снятии ограничений на поставки кормов и кормовых добавок для животных растительного происхождения, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для них, прошедших термическую обработку, изготовленных из сырья указанных выше российских регионов.

При этом остается запрет на ввоз в Беларусь из Архангельской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областей живых свиней, свинины (в том числе от диких кабанов) и продуктов ее переработки, кожевенного сырья, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.-0-