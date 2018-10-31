Беларусь собирается создать лучшие в ЕАЭС условия для привлечения инвестиций - Румас

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь собирается создать лучшие в ЕАЭС условия для привлечения инвестиций, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Палаты представителей, где он представил программу деятельности правительства на 2018-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В инвестиционной политике поставлена амбициозная задача - создание в Беларуси лучших в ЕАЭС условий для привлечения инвестиций. Для этого определен ряд мер - от совершенствования отечественного законодательства до создания в стране особого правового режима по заключению и реализации специальных инвестиционных договоров. Соответствующий нормативный документ уже готовится", - сказал Сергей Румас.

В программе правительства определены меры для диверсификации и поддержки экспорта. При этом экспорт услуг должен расти темпами, опережающими рост экспорта товаров. К 2020 году доля услуг в валовом экспорте должна составить не менее 25%. К концу пятилетки должно быть обеспечено равное распределение товарных экспортных поставок между рынками ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги. Правительство также ставит задачу нарастить в 2020 году присутствие малого и среднего бизнеса в экспорте товаров до 35%.

Отвечая на вопросы депутатов, премьер-министр сообщил, что каждый седьмой рубль из бюджета в 2019 году пойдет на обслуживание госдолга. "Тревогу вызывает рост нагрузки на бюджет в связи с обслуживанием государственного долга", - заявил Сергей Румас.

Основная задача сегодня - оптимизация расходов и равномерное разнесение выплат по внешнему долгу. Некоторые меры для этого уже начали приниматься. Так, Министерство финансов обеспечит частичное досрочное погашение по заимствованиям с самыми высокими ставками, удалось добиться пересмотра процентных ставок по некоторым внутренним обязательствам.-0-