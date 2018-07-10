Беларусь стремится развивать партнерство с Турцией по всем направлениям - Мясникович

10 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Беларусь стремится к развитию стратегического партнерства с Турцией по всем направлениям. Об этом заявил турецкому Агентству Анадолу председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.
"Ожидаем, что к концу текущего года объем товарооборота между Турцией и Беларусью достигнет $1 млрд. Планируем совместные проекты в сфере автомобилестроения. Готовы организовать совместное производство грузовиков и комбайнов", - сказал председатель Совета Республики. При этом он отметил, что речь может идти и о строительстве совместных предприятий на территории Турции.
Михаил Мясникович также выразил готовность к созданию совместных лабораторий по контролю за качеством мясо-молочной продукции.
По его словам, позитивные связи между странами в политической сфере открывают большие возможности для инвесторов. Минск готов поддержать турецких инвесторов, желающих организовать производство в соответствии со стандартами Беларуси, что позволит в дальнейшем экспортировать продукцию в страны Евразийского экономического союза без уплаты таможенной пошлины.
Кроме того, обратил внимание Михаил Мясникович, белорусские власти готовы выделить турецким компаниям территорию в индустриальном парке "Великий камень".-0-
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