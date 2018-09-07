Беларусь уделяет приоритетное внимание вопросам цифровизации экономики - Купчина

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уделяет приоритетное внимание вопросам цифровизации экономики. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Елена Купчина во время заключительной встречи 26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему "Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе ОБСЕ посредством инноваций, развития человеческого капитала и надлежащего государственного и корпоративного управления", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В фокусе внимания участников встречи находились темы популяризации многостороннего подхода к использованию возможностей цифровой экономики, обеспечения безопасности цифровых технологий в предпринимательском секторе, цифровых инноваций как инструмента укрепления надлежащего государственного и корпоративного управления, поощрения новаторских бизнес-моделей и экономической взаимосвязанности в цифровую эпоху. Обсуждался вклад государств-участников в министерскую встречу ОБСЕ в Милане на экономико-экологическом треке.

В своем выступлении Елена Купчина отметила, что Беларусь уделяет приоритетное внимание вопросам цифровизации экономики, максимального использования потенциала цифровых технологий в целях, наряду с прочим, синергетического развития цифровой и транспортной инфраструктуры, гармонизации цифровых рынков, что способствует расширению торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками ОБСЕ в целом. Глава белорусской делегации высказала мнение о важности взаимодействия в сфере цифровой экономики, выстраивания эффективных взаимосвязей в цифровом пространстве как между странами, так и различными интеграционными процессами на Евразийском континенте.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Гульельмо Пикки, делегации 57 государств-участников ОБСЕ.

Елена Купчина также выступила модератором заключительной сессии Экономико-экологического форума, во время которой генсек ОБСЕ, представители действующего итальянского и предстоящего словацкого председательств ОБСЕ подвели итоги мероприятия.-0-