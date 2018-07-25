Беларусь усилит контроль за соблюдением временных ограничений на ввоз свинины из регионов России

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь усилит контроль за соблюдением временных ограничений на ввоз свинины из Новгородской, Ивановской, Белгородской областей России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории Новгородской, Ивановской, Белгородской областей зарегистрированы очередные случаи заболевания африканской чумой свиней. В связи с этим будет усилен контроль за соблюдением ранее введенных временных ограничений на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-