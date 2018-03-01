Беларусь увеличила долю молочной продукции в экспорте в Китай с 11% до 64%

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2017 году увеличила долю молочной продукции в экспорте в Китай с 11% до 64%, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Китая - мы там очень активно работаем. В прошлом году поменялась структура экспорта в Китай", - пояснил Алексей Богданов. Ранее сырьевая составляющая поставок была практически 70%, поставлялись кожа, пушнина, льноволокно.

"В прошлом году выросла с 11% до 64% доля именно доработанной продукции - молочной в частности. В большинстве это ультрапастеризованное молоко, которое поставляется прямо на полку магазинов", - рассказал Алексей Богданов.

Представитель Минсельхозпрода уточнил, что в конце декабря 2017 года во время визита белорусской делегации в Китай во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем были пописаны контракты на $114 млн. "Сейчас перед нами стоит задача их просто реализовать", - констатировал начальник главного управления.-0-