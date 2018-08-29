Беларусь увеличит поставки говядины на китайский рынок

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена увеличить поставки говядины на китайский рынок, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае по итогам переговоров в Пекине министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

Министр провел переговоры с руководством Ассоциации мясной промышленности КНР, компаний "Великий Шелковый путь" и "Чэнду Хайюньда". На встрече стороны обсудили текущую ситуацию на китайском рынке говядины, тему наращивания поставок белорусской продукции, а также реализацию инвестиционных проектов китайскими партнерами в Беларуси.

Кроме того, Леонид Заяц встретился с руководством CITIC Group и ее дочерними компаниями, связанными с сельским хозяйством и финансовыми услугами. Рассматривалось осуществление важных двусторонних проектов, а также планы по инвестиционному и торговому сотрудничеству между Беларусью и CITIC Group в сельскохозяйственной сфере.

Во время встречи с главой Главного таможенного управления КНР Ни Юйэфэном обсуждались вопросы сотрудничества в ветеринарии и допуска белорусской сельхозпродукции на рынок КНР.-0-