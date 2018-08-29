Беларусь увеличит поставки говядины на китайский рынок

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена увеличить поставки говядины на китайский рынок, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае по итогам переговоров в Пекине министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.
Министр провел переговоры с руководством Ассоциации мясной промышленности КНР, компаний "Великий Шелковый путь" и "Чэнду Хайюньда". На встрече стороны обсудили текущую ситуацию на китайском рынке говядины, тему наращивания поставок белорусской продукции, а также реализацию инвестиционных проектов китайскими партнерами в Беларуси.
Кроме того, Леонид Заяц встретился с руководством CITIC Group и ее дочерними компаниями, связанными с сельским хозяйством и финансовыми услугами. Рассматривалось осуществление важных двусторонних проектов, а также планы по инвестиционному и торговому сотрудничеству между Беларусью и CITIC Group в сельскохозяйственной сфере.
Во время встречи с главой Главного таможенного управления КНР Ни Юйэфэном обсуждались вопросы сотрудничества в ветеринарии и допуска белорусской сельхозпродукции на рынок КНР.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4205 BYN
|2.416 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.0735 BYN
|2.072 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.0468 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN