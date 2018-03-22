22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь увеличивает экспорт продукции деревообработки в Грузию, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллесбумпром".

В 2017 году предприятия концерна поставили в Грузию продукции на $3,2 млн, что на 12,3% больше, чем в 2016 году. В 2018 году предприятия продолжают наращивать объем поставок в Грузию. В январе текущего года экспорт в эту страну вырос на 14,4% по сравнению с январем 2017 года.

Рынок Грузии для предприятий концерна представляет интерес в первую очередь как потребитель белорусской мебели, а также древесно-стружечных плит, фанеры, обоев, бумаги, картона и других видов продукции переработки древесины.

В 2017 году наибольший удельный вес в экспорте заняла мебель - $1,4 млн. Вторая позиция у фанеры - $995 тыс., далее идут обои ($310 тыс.) и древесные плиты (около $260 тыс.). В Грузию также реализуются различные виды бумаги и картона, пиломатериалы, двери, окна и прочие изделия из древесины.

В основном горные леса Грузии имеют почвозащитное, водоохранное и курортное значение, поэтому лишь небольшая часть может быть использована для заготовок древесины. Соответственно, не имея достаточного количества древесного сырья для организации собственного производства, Грузия является активным импортером продукции из древесины.-0-