22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2017 году вышла на рекордный удой молока на одну корову, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сельскохозяйственных организациях в 2017 году произведено почти 7 млн т молока. Средний удой на корову по стране впервые превысил 5 т. В 49 районах Беларуси превышен 5-тысячный рубеж продуктивности дойного стада, в Несвижском, Гродненском, Дзержинском и Смолевичском районах этот показатель составил более 7 т на корову. В 507 сельхозорганизациях надоили от коровы свыше 5 т молока, а в 10 сельскохозяйственных организациях - более 9 т", - сказала Наталия Сонич.

Лидерами по продуктивности дойного стада за 2017 год стали УП "Молодово-агро" Ивановского района, филиал СХК ЗАО "Витэкс" Узденского, СПК "Лариновка" Оршанского, СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района. "У хозяйств-лидеров удой на одну корову составил более 10 т", - отметила начальник главного управления.

Сельскохозяйственные организации Беларуси к 2020 году планируют выйти на производство свыше 9 млн т молока в год.-0-