1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2018 году должна экспортировать фармпродукции на $200 млн, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целевая задача - при сохранении доли белорусских лекарств на внутреннем рынке существенно прирасти в экспорте", - сказал Василий Жарко.

В текущем году нужно дойти до $200 млн, для этого есть все возможности, уверен заместитель премьер-министра. В перспективе не менее половины выпускаемой продукции должно идти на внешние рынки. Над этими задачами в интересах страны надо работать единой командой, считает он.

По словам Василия Жарко, необходимо решать проблему посредников, обеспечить жесткий контроль за ввозом импортных лекарственных средств, отрегулировать ценообразование. Соответствующие поручения даны главой государства, в первом полугодии их необходимо выполнить.

Создание холдинга "Белфармпром" призвано обеспечить дальнейшее качественное развитие отрасли. "Залог конкурентоспособности - высокая доля инновационной продукции в общем объеме производства. Нужно активно развивать научный потенциал, обеспечивая отрасль профессиональными кадрами, способными эффективно решать задачи, в том числе по разработке собственных оригинальных препаратов", - отметил заместитель премьер-министра.-0-