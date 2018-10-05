5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году намерена увеличить доходы от экспорта туруслуг до $250 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 октября 2018 года №709, которое вносит изменения в госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Сводный целевой показатель по экспорту увеличен в 2018 году до $208 млн, в 2019-м - до $240 млн, в 2020-м - до $250 млн. Ранее они были утверждены на уровне $163,9 млн, $171,8 млн и $180,9 млн соответственно.

Как сообщалось, Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт туристических услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% до $126,1 млн. Минспорт и туроператоры прогнозируют, что по итогам 2018 года рынок туристических услуг покажет рост по сравнению с 2016 и 2017 годами. Такой прогноз делается с учетом работы по либерализации визового режима, расширению границ безвизовых зон Гродненской и Брестской областей, а также активизации маркетинговых мероприятий.-0-