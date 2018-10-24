24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 5 раз нарастила поставки продуктов питания в Китай за восемь месяцев 2018 года. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый рассказал в интервью ТАСС, сообщает БЕЛТА.

"Китай открывает свой рынок, у нас поставки продуктов питания выросли за восемь месяцев этого года в пять раз. Молока - в девять раз. В Европе, и среди стран СНГ мы единственные, кто прошел весь путь сертификации в Китае по говядине, птице. По молоку у нас около 50 компаний. Мы выполнили все карантинные требования - там довольно длительная процедура, но это доказательство хорошего качества нашей продукции. Она уже поступает на китайский рынок, и простой китаец может попробовать нашу говядину", - отметил Кирилл Рудый.

Он обратил внимание, что структура белорусского экспорта в Китай стала меняться: если в 2015 году около 80% экспорта обеспечивали калийные удобрения, то сейчас их доля сократилась до 57%. "Все остальное - продукты питания. Увеличивается доля деревообработки. У нас в Беларуси есть заводы, которые выступают в качестве поставщиков для IKEA в Китае", - констатировал посол.

"У нас страна небольшая, и мы выстраиваем с Китаем свои отношения, особые, и идем по "магистрали открытости". Может быть, как-то против ветра гребем, но сами и в своем направлении. Мы открываемся - доказательством тому служат безвиз, торговля и индустриальный парк. Это касается и гуманитарной сферы, всех направлений", - добавил дипломат.-0-