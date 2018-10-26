Беларусь в ЕАЭС играет стратегически важную роль - Фаллико

Евразийский экономический форум в Вероне - одна из наиболее действенных площадок в Европе, где можно откровенно поговорить об отношениях между Востоком и Западом, обсудить возможные шаги по выстраиванию мостов сотрудничества и снятию искусственных барьеров для бизнеса. Эта масштабная дискуссия, традиционно организуемая некоммерческой ассоциацией "Познаем Евразию", фондом "Росконгресс" и Петербургским международным экономическим форумом, снискала заслуженный авторитет в политических, экспертных и деловых кругах.

В нынешнем году организаторы мероприятия расширили спектр тем и количество участников, сделав веронскую площадку еще более близкой и привлекательной для всех, кто заинтересован в диалоге. Своими мыслями об основных итогах двухдневного форума и возможностях активизации белорусско-итальянского торгово-экономического взаимодействия в интервью корреспонденту БЕЛТА поделился президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров банка "Интеза" профессор Антонио Фаллико.

- Господин Фаллико, 25-26 октября в Вероне собрались примерно 1300 делегатов из 40 стран: бизнесмены, политики, журналисты, представители региональных интеграционных объединений, в том числе Союзного государства, Евразийского экономического союза. Число участников форума из года в год увеличивается, а наблюдаете ли вы эволюцию идей? Чем была знаменательна нынешняя встреча?

- Мы несколько лет говорим о необходимости снятия экономических санкций Запада в отношении России, важности диалога. Но в этом году мы подошли к более радикальной идее: надо переходить от слов к делу!

Мы считаем, что уже дошли до застоя в экономических отношениях, так сказать, до дна. Очевидно, что те страны, которые вводят санкции и занимаются ограничительной деятельностью, уже больше себе этого позволить не могут. Это начинает бить по ним тоже, ситуация вызывает озабоченность не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения политики, социальной сферы, поэтому действовать нужно безотлагательно.

На форуме весьма интересными были дебаты по таким темам, как геополитические вызовы в Большой Евразии, кибербезопасность, взаимодействие как основа энергетической безопасности, новые технологии как вектор устойчивого социального и экономического развития. Обсуждалась и цифровизация аграрной сферы: на сессии "Инновации в сельском хозяйстве и агропромышленной отрасли" о белорусском опыте рассказал начальник отдела информационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Евгений Бабич.

- Каким вы видите следующий Веронский форум? Что будет вашей целью при подготовке уже 12-й встречи?

- Очень хотелось бы увеличить присутствие тех стран, которые здесь уже представлены. К примеру, было бы очень желательно принимать высокопоставленное представительство из Беларуси - из политических и административных кругов, от предприятий и реального бизнеса.

Я никогда не перестану говорить одну вещь: в Евразийском экономическом союзе Беларусь играет стратегическую роль, занимает очень важное место. Беларусь в целом сейчас является объектом пристального внимания, в том числе в связи с событиями в Украине и переговорным мирным процессом, который ведется на минской площадке, поэтому более широкое участие от Беларуси нам важно.

- В декабре прошлого года в Москве было подписано соглашение о создании белорусско-итальянского делового совета. Какие шаги стороны предпринимают для интенсификации сотрудничества?

- Итальянская сторона уже выполнила первую часть своих обязательств. В этом году в Риме на одном из экономических семинаров мы провели специализированную сессию, посвященную белорусским возможностям. Из Беларуси прибыли представители, которые интересны для итальянского рынка. Теперь мы ожидаем приглашения белорусской стороны, чтобы привезти в Минск итальянские компании, которые уже работают либо присматриваются к Беларуси.

Мы хотим, чтобы наши встречи и мероприятия не были церемониальными, чтобы был реальный, живой обмен. Важно чаще встречаться, но при этом нужно очень хорошо готовить встречи. Мы должны четко осознать, что является стратегическим интересом и приоритетом Беларуси по отношению к Италии и наоборот.

- В Беларуси реализуется крупный белорусско-китайский проект - создается индустриальный парк "Великий камень". К нему проявляют интерес европейские компании. Как вы считаете, этот парк может быть привлекательным для итальянского бизнеса?

- Я хорошо знаю об этом проекте из СМИ, об этом много пишут. И мне любопытно следить за его динамикой.

Думаю, Италия может рассчитывать на Беларусь как на партнера, который позволит нам придать новое качество в отношениях с китайцами.

Итальянцы знают, какой большой интерес Китай проявляет к Беларуси. Поэтому, полагаю, важно иметь своего рода белорусский компонент в нашем взаимодействии с Китаем.

Марта АСТРЕЙКО,

БЕЛТА.-0-