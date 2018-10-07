Беларусь в этом году заметно нарастила товарооборот с Иркутской областью

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регионы Беларуси нарастили товарооборот с Иркутской областью, однако потенциал еще очень большой. Такое мнение высказал в эфире телеканала ОНТ губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает БЕЛТА.

Между российским регионом и белорусскими уже налажены каналы сотрудничества в таких сферах, как машиностроение, производство лифтового оборудования, также культурные связи. В соотвествии с подписанными соглашениями, работа по отдельным направлениям устойчивая, по другим - только на старте. "Это, например, поставка некоторых видов машиностроительной продукции в Иркутскую область: автотранспорта, тракторов, сельхозтехники. Мы работаем по многим направлениям, и этот процесс непрерывный. Основа его - наша с вами дружба, - сказал Сергей Левченко. - За шесть месяцев этого года уже есть оборот в 55 млн, рост 44%".

По мнению главы российского региона, не хватает взаимодействия в лесной сфере. "Мы обладаем самой крупной в Российской Федерации лесосекой. И здесь огромный простор для творчества - и для крупных предприятий, и для средних, и для мелких", - отметил Сергей Левченко. Пока созданию на территории Иркутской области предприятий, поставляющих продукцию в Беларусь, препятствует расстояние. "Но мы можем производить товар вместе, чтобы поставлять его в близлежащие страны. Это тоже серьезные выгоды", - считает он.

Также перспективное направление - туризм, особенно с учетом близости озера Байкал. Но пока нет прямого маршрута между регионом и Беларусью, перелет через Москву тяжелый и дорогой. "Но мы этим вопросом занимаемся", - заверил Сергей Левченко. В Беларуси же его привлекает самобытность и архитектура городов, природа.

Говоря о подготовке к V Форуму регионов, он отметил, что портфель будущих контрактов постепенно заполняется. "Контракты не появляются сразу. Но то, что переговоры разных компаний, которые работают на территории Иркутской области, с белорусскими партнерами ведутся по многим направлениям, - это факт", - заключил Сергей Левченко.

V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве.-0-