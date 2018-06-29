Беларусь в I квартале на экспорте медуслуг заработала около $15 млн

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом квартале на экспорте медуслуг заработала около $15 млн. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Василия Жарко, признанием высокого качества оказываемых в стране медицинских услуг являются стабильно высокие показатели по развитию экспорта. По итогам 2017 года заработано более $43 млн. "Достигнутая динамика сохраняется в текущем году: по результатам работы в первом квартале обеспечено поступление в бюджет около $15 млн, география экспорта представлена 120 странами мира, включая экономически развитые государства", - сказал заместитель премьер-министра.
Повышает свои конкурентные позиции и продукция отечественных фармацевтических предприятий. При сохранении доли внутреннего рынка (а она по итогам 2017 года составила 53,6%) практически треть выпускаемой продукции идет на экспорт. Безусловным преимуществом является подтвержденное высокое качество лекарственных средств, достаточно широкая линейка производимых препаратов и их невысокая стоимость.-0-
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