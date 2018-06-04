4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в I квартале увеличила экспорт в Индию почти на 40%, сообщил сегодня председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом белорусско-индийского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году темп роста экспорта в Индию у нас по сравнению с 2016 годом составил 113%, за первый квартал нынешнего года - 139%", - рассказал глава БелТПП. Он напомнил, что импульс сотрудничеству придал прошлогодний визит Президента Беларуси в Индию.

"Тогда был подписан целый ряд очень перспективных и долгосрочных документов, и мы ожидаем, что в ближайшие годы у нас не только наша калийная компания будет иметь такой уровень стратегического долгосрочного сотрудничества, но и наши машиностроительные предприятия. В частности, "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ, которые подписали соглашения с индийскими партнерами. Мы надеемся, то и БелАЗ хорошую долю получит в ближайшее время", - отметил Владимир Улахович.

Председатель БелТПП сообщил, что интерес у обеих стран вызывает проект с компанией "Бремино групп" (создание особой экономической зоны "Орша-Бремино"), а также сотрудничество в фармацевтике. "В целом мы видим, что Индия - наш важнейший партнер в Юго-Восточной Азии, равно как Беларусь для Индии - один из ключевых партнеров в Европе. У нас очень хорошие перспективы, и тот товарооборот, который есть сегодня, - первая ступенька", - констатировал он.

В Белорусской торгово-промышленной палате 4 июня проходит белорусско-индийский бизнес-форум. Мероприятие проводится БелТПП совместно с Конфедерацией индийской промышленности. В мероприятии принимают участие представители более 50 белорусских предприятий и 15 индийских компаний - членов конфедерации.

На бизнес-форуме рассматриваются перспективные направления белорусско-индийского торгово-экономического взаимодействия, проходят переговоры между деловыми кругами двух стран о возможностях сотрудничества в сферах химической промышленности, строительства, производства технологического оборудования, энергетики, применения информационных технологий в области финансов, производства тракторов, автомобильной техники, удобрений, энергетики, образования и IT, металлургии.-0-